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Динамо – Левски: прямая видеотрансляция товарищеского матча

Александр Трикиша
4 февраля, 15:56
Сегодня киевское Динамо проведет очередной товарищеский поединок в рамках подготовки ко второй части сезона. Соперником киевлян станет болгарский клуб Левски

Динамо продолжает подготовку ко второй части сезона / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Левски начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна в плеере ниже.

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Стартовый состав Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витиньо, Антюх, Шкурин

Это будет третий спарринг на втором тренировочном сборе для Динамо. Как киевляне играли в Турции ранее:

Вместе с этим киевляне продолжают чистить состав. После успешной продажи Виталия Миколенко в Эвертон динамовцы провернули несколько сделок помельче. Главные зимние трансферы Динамо:

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