Дичина з Росії: стриптизер побив блогерку в MMA, а потім вона взяла у нього реванш

Блогерка взяла реванш у стриптизера / Фото: Twitter

Учасники трансгендерного протистояння провели між собою два поєдинки.

У першому Пістолетов переміг Мамаху задушливим прийомом. Божевільність у клітці підкріплювалося поведінкою інших присутніх. Прямо в ході бою хлопець блогерки двічі нападав на Пістолетова.

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Після перемоги Пістолетов погодився дати реванш суперниці. Цього разу у них на розбірки був лише один раунд. Другий бій Мамаха виграла рішенням суддів – 1:1.

У Росії не вперше проводять подібні бої. Нещодавно одіозний російський актор Микита Джигурда провів поєдинок проти Віталія Мілонова, скандального депутата з партії Путіна.

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