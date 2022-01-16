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Дичь из России: стриптизер избил блогершу в MMA, а затем она взяла у него реванш

Александр Трикиша
16 января, 10:29
В Росси провели фрик-поединок по правилам MMA. В клетке сошлись одиозный российский певец и стриптизер Александр Пистолетов, а также блогерша Саша Мамаха

Блогерша взяла реванш у стриптизера / Фото: Twitter

Участники трансгендерного противостояния провели между собой два поединка.

В первом Пистолетов победил Мамаху удушающим приемом. Сумасшествие в клетке подкреплялось поведением остальных присутствующих. Прямо по ходу боя парень блогершы дважды нападал на Пистолетова.

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После победы Пистолетов согласился дать реванш сопернице. На этот раз у них на разборки был всего один раунд. Второй бой Мамаха выиграла решением судей – 1:1.

В России не впервые проводят подобные бои. Недавно одиозный российский актер Никита Джигурда провел поединок против Виталия Милонова, скандального депутата из партии Путина.

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