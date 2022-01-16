Дичь из России: стриптизер избил блогершу в MMA, а затем она взяла у него реванш

Блогерша взяла реванш у стриптизера / Фото: Twitter
Участники трансгендерного противостояния провели между собой два поединка.
В первом Пистолетов победил Мамаху удушающим приемом. Сумасшествие в клетке подкреплялось поведением остальных присутствующих. Прямо по ходу боя парень блогершы дважды нападал на Пистолетова.
После победы Пистолетов согласился дать реванш сопернице. На этот раз у них на разборки был всего один раунд. Второй бой Мамаха выиграла решением судей – 1:1.
В России не впервые проводят подобные бои. Недавно одиозный российский актер Никита Джигурда провел поединок против Виталия Милонова, скандального депутата из партии Путина.
Читайте также:
- Российский Макгрегор одержал первую победу в UFC: видео нокаута
- Боксер с лицом ребенка брутально вырубил соперника: видео нокаута
- Cупертяж сам попросил, чтобы его вырубили: видео нокаута
- Как такое допустили? Ребенка выпустили против профессионального бойца MMA. Он его замесил
- Российский боксер умер после брутального нокаута (видео)