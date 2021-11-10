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Що Усик зробить із двометровим гігантом? Батько Ф'юрі не бачить суперників для свого сина

Сергій Шаховець
10 листопада, 00:03
Батько чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі розповів, яким буде майбутній бій Циганського короля з українським боксером

Олександр Усик та Джон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Фанати боксу у передчутті майбутнього мегафайту між двома чемпіонами – Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) та Олександром Усиком (19-0, 13 КО). Але батько Циганського короля не бачить на обрії жодного гідного суперника для свого сина.

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На думку Джона Ф'юрі, Олександр Усик не має шансів у бою з Тайсоном.

"Не можна продовжувати це нескінченно. Тайсон тричі поспіль побив найнебезпечнішого мужика (прим. Вайлдера) на планеті.

Що ви ще хочете від нього?

Я вам так скажу, хоч ніхто цього не хоче зараз слухати. Усі кажуть: о, Усик зробить те, Усик зробить це.

Нічого Усік не зробить. Крузери не б'ють двометрових гігантських 120 кілограмових бойових машин. Хіба що у мріях.

Ніхто не поб'є Тайсона. Говорю це не як його батько, а як фанат боксу", – сказав Джон Ф'юрі в інтерв'ю BT Sport Boxing.

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що раніше батько Ф'юрі назвав Усика злодієм і оголосив на нього полювання. Він звинуватив українця в тому, що той вкрав у його сина лаври руйнівника Ентоні Джошуа, і закликав українця готуватися до бійки із Циганським королем.

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Усик vs Ф'юрі / Фото: Instagram

Раніше Джон Ф'юрі заявляв, що з наступним суперником Тайсона буде Усик або ніхто.

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