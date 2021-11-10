Что Усик сделает с двухметровым гигантом? Отец Фьюри не видит соперников для своего сына

Александр Усик и Джон Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Фанаты бокса в предвкушении будущего мегафайта между двумя чемпионами – Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александром Усиком (19-0, 13 КО). Но отец Цыганского короля не видит на горизонте ни одного достойного соперника для своего сына.

Читайте также: Реванш Усик – Джошуа под угрозой. Все из-за промоутера Ломаченко

Реклама

По мнению Джона Фьюри, у Александра Усика нет шансов в бою с Тайсоном.

"Нельзя продолжать это бесконечно. Тайсон трижды кряду побил самого опасного мужика (прим. Уайлдера) на планете. Что вы еще от него хотите? Я вам так скажу, хотя никто этого не хочет сейчас слушать. Все говорят: о, Усик сделает то, Усик сделает это. Ничего Усик не сделает. Крузеры не бьют двухметровых гигантских 120-килограммовых боевых машин. Разве что в мечтах. Никто не побьет Тайсона. Говорю это не как его отец, а как фанат бокса", – сказал Джон Фьюри в интервью BT Sport Boxing.

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что ранее отец Фьюри назвал Усика вором и объявил на него охоту. Он обвинил украинца в том, что тот украл у его сына лавры крушителя Энтони Джошуа, и призвал украинца готовиться к драке с Цыганским королем.

Реклама

Усик vs Фьюри / Фото: Instagram

Ранее Джон Фьюри заявлял, что следующим соперником Тайсона будет Усик или никто.

Читайте также: