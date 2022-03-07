Чемпіон Формули-1 збирає допомогу для України

Україна зараз гостро потребує допомоги / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Знаменитий німецький гонщик, чемпіон Формули-1 у 2016 році, Ніко Росберг не залишився осторонь проблем, з якими зіткнулася Україна. Нагадаємо, що раніше сина російського олігарха викинули з Формули-1.
Росберг закликав усіх своїх фанатів допомогти нашій країні.
"Я хотів би закликати всіх зв'язатися з благодійними організаціями у своєму регіоні, щоб пожертвувати та підтримати Україну" , – написав Ніко у Twitter.
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