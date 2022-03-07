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Чемпіон Формули-1 збирає допомогу для України

Любомир Луканюк
7 березня, 18:43
Німецький гонщик Ніко Росберг підтримав Україну у війні з Росією та збирає допомогу для нашої країни

Україна зараз гостро потребує допомоги / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Знаменитий німецький гонщик, чемпіон Формули-1 у 2016 році, Ніко Росберг не залишився осторонь проблем, з якими зіткнулася Україна. Нагадаємо, що раніше сина російського олігарха викинули з Формули-1.

Росберг закликав усіх своїх фанатів допомогти нашій країні.

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"Я хотів би закликати всіх зв'язатися з благодійними організаціями у своєму регіоні, щоб пожертвувати та підтримати Україну" , – написав Ніко у Twitter.

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