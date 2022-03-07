Чемпион Формулы-1 собирает помощь для Украины

Украина сейчас остро нуждается в помощи / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Знаменитый немецкий гонщик, чемпион Формулы-1 в 2016 году, Нико Росберг не остался в стороне от проблем, с которыми столкнулась Украина. Напомним, что ранее сына российского олигарха выкинули из Формулы-1.

Росберг призвал всех своих фанатов помочь нашей стране.

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"Я хотел бы призвать всех связаться с благотворительными организациями в своем регионе, чтобы пожертвовать и поддержать Украину", – написал Нико в Twitter.

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