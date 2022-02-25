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Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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"Проситимуся в Україну". Вернидуб повернеться на Батьківщину під час війни

Сергій Шаховець
25 лютого, 18:44
Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб відреагував на агресію Російської Федерації на територію України

Команда Вернидуба - топ-сенсація ЛЧ / Фото: Getty Images

У четвер, 24 лютого, російські загарбники вторглися на українську землю. Цього дня Шериф українського тренера Юрія Вернидуба провів матч Ліги Європи проти Браги.

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Після поєдинку, який проходив у Португалії, Юрій Вернидуб відповів на запитання місцевих журналістів.

"Я народився в Україні, живу в Україні та хочу висловити підтримку народу України, який постраждав від російського нападу.

Пишаюся людьми, які захищають нашу країну. Коли приїду до Молдови, буду проситися в Україну", – цитує Вернидуба Record.

Юрій Вернидуб вивів Шериф в Лігу чемпіонів / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Зазначимо, що Шериф поступився Бразі у серії пенальті та вилетів із подальшого розіграшу Ліги Європи.

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Раніше ми повідомляли, що Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про перенесення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 із Санкт-Петербурга до Парижа. Вирішальний матч головного єврокубку пройде на стадіоні "Стад де Франс" у Сен-Дені.

Фінал Ліги чемпіонів відібрали у Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

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