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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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"Буду проситься в Украину". Вернидуб вернется на Родину во время войны

Сергей Шаховец
25 февраля, 18:44
Главный тренер Шерифа Юрий Вернидуб отреагировал на агрессию Российской Федерации на территорию Украины

Команда Вернидуба - топ-сенсация ЛЧ / Фото: Getty Images

В четверг, 24 февраля, российские захватчики вторглись на украинскую землю. В этот день Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба проводил матч Лиги Европы против Браги.

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После поединка, который проходил в Португалии, Юрий Вернидуб ответил на вопросы местных журналистов.

"Я родился в Украине, живу в Украине и хочу выразить поддержку народу Украины, пострадавшему от российского нападения.

Горжусь людьми, защищающими нашу страну. Когда приеду в Молдову, буду проситься в Украину", – цитирует Вернидуба Record.

Юрий Вернидуб вывел Шериф в Лигу чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Отметим, что Шериф уступил Браге в серии пенальти и вылетел из дальнейшего розыгрыша Лиги Европы.

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Ранее мы сообщали, что Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.

Финал Лиги чемпионов отобрали у Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Реакция спортсменов на вторжение России в Украину: