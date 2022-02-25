"Буду проситься в Украину". Вернидуб вернется на Родину во время войны

Команда Вернидуба - топ-сенсация ЛЧ / Фото: Getty Images

В четверг, 24 февраля, российские захватчики вторглись на украинскую землю. В этот день Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба проводил матч Лиги Европы против Браги.

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После поединка, который проходил в Португалии, Юрий Вернидуб ответил на вопросы местных журналистов.

"Я родился в Украине, живу в Украине и хочу выразить поддержку народу Украины, пострадавшему от российского нападения. Горжусь людьми, защищающими нашу страну. Когда приеду в Молдову, буду проситься в Украину", – цитирует Вернидуба Record.

Юрий Вернидуб вывел Шериф в Лигу чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Отметим, что Шериф уступил Браге в серии пенальти и вылетел из дальнейшего розыгрыша Лиги Европы.

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Ранее мы сообщали, что Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.

Финал Лиги чемпионов отобрали у Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Реакция спортсменов на вторжение России в Украину: