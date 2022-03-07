Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Тренер Десни пішов на фронт

Зуб захищає рідну країну / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Як ми повідомляли, російські війська розбомбили стадіон чернігівської Десни.

Вони не залишаться безкарними. За свій клуб помститься тренер молодіжної команди Олександр Зуб. Він нині із зброєю в руках захищає країну від агресорів.

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"Знайомтеся, це Олександр Сергійович Зуб – тренер Десни U-19. З перших днів війни Олександр Сергійович захищає рідний Чернігів. Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Слава Україні!" – сказано у пості Десни в Instagram.

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