8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
15 березня 22:00
Аякс --
Бенфіка --
15 березня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетіко --
16 березня 22:00
Лілль --
Челсі --
16 березня 22:00
Ювентус --
Вільярреал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Тренер Десни пішов на фронт

Олексій Андрейцев
7 березня, 20:35
Наставник молодіжки чернігівського клубу Олександр Зуб захищає країну від російської армії

Зуб захищає рідну країну / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Як ми повідомляли, російські війська розбомбили стадіон чернігівської Десни.

Вони не залишаться безкарними. За свій клуб помститься тренер молодіжної команди Олександр Зуб. Він нині із зброєю в руках захищає країну від агресорів.

Реклама

"Знайомтеся, це Олександр Сергійович Зуб – тренер Десни U-19. З перших днів війни Олександр Сергійович захищає рідний Чернігів. Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Слава Україні!" – сказано у пості Десни в Instagram.

Читайте також: