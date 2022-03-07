Будь как Сергеевич – еб*ш москалей! Тренер Десны ушел на фронт

Зуб защищает родную страну / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Как мы сообщали, российские войска разбомбили стадион черниговской Десны.

Они не останутся безнаказанными. За свой клуб отомстит тренер молодежной команды Александр Зуб. Он сейчас с оружием в руках защищает страну от агрессоров.

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"Знакомьтесь, это Александр Сергеевич Зуб – тренер Десны U-19. С первых дней войны Александр Сергеевич защищает родной Чернигов. Будь как Сергеевич – еб*ш москалей! Слава Украине!" – гласит пост Десны в Instagram.

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