8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
15 марта 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
16 марта 22:00
Лилль --
Челси --
16 марта 22:00
Ювентус --
Вильярреал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Будь как Сергеевич – еб*ш москалей! Тренер Десны ушел на фронт

Алексей Андрейцев
7 марта, 20:35
Наставник молодежки черниговского клуба Александр Зуб защищает страну от российской армии

Зуб защищает родную страну / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Как мы сообщали, российские войска разбомбили стадион черниговской Десны.

Они не останутся безнаказанными. За свой клуб отомстит тренер молодежной команды Александр Зуб. Он сейчас с оружием в руках защищает страну от агрессоров.

Реклама

"Знакомьтесь, это Александр Сергеевич Зуб – тренер Десны U-19. С первых дней войны Александр Сергеевич защищает родной Чернигов. Будь как Сергеевич – еб*ш москалей! Слава Украине!" – гласит пост Десны в Instagram.

Читайте также: