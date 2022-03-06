Будь, як Даніела! Наша гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал із російською нечистю

Українку нагородили окремо

15-річна українська гімнастка Даніела Батрона на етапі Кубка світу посіла третє місце у вправах на брусах. А на церемонії нагородження відмовилася піднятися на п'єдестал із представницями Росії, які виступали під нейтральним прапором.

Організатори з розумінням поставилися до позиції української гімнастки та нагородили її окремо від російської нечисті.

Реклама

Читайте також: