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Будь, як Даніела! Наша гімнастка відмовилася піднятися на п'єдестал із російською нечистю

Олексій Андрейцев
6 березня, 19:29
Організатори Кубка світу з розумінням поставилися до позиції Даніели Батрони та нагородили українку окремо від рашистів

Українку нагородили окремо

15-річна українська гімнастка Даніела Батрона на етапі Кубка світу посіла третє місце у вправах на брусах. А на церемонії нагородження відмовилася піднятися на п'єдестал із представницями Росії, які виступали під нейтральним прапором.

Організатори з розумінням поставилися до позиції української гімнастки та нагородили її окремо від російської нечисті.

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