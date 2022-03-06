Будь, как Даниэла! Наша гимнастка отказалась подняться на пьедестал с русской нечистью

Украинку наградили отдельно
15-летняя украинская гимнастка Даниэла Батрона на этапе Кубка мира заняла третье место в упражнениях на брусьях. А на церемонии награждения отказалась подняться на пьедестал с представительницами России, которые выступали под нейтральным флагом.
Организаторы с пониманием отнеслись к позиции украинской гимнастки и наградили ее отдельно от российской нечисти.
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