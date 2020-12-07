Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022: онлайн-трансляция

Европейские сборные распределяют по группах квалификации в зависимости от рейтинга

Сегодня в швейцарском Цюрихе проходит церемония жеребьевки квалификации европейских сборных на "мундиаль" 2022 года. Начало запланировано на 19:00 по киевскому времени. На этот раз на мероприятие не приехали представители команд – из-за пандемии, так что все следят за ней по телевидению. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с комментариями и фотографиями. Узнавайте, как сборной Украины попасть в Катар.

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Наша команда находится во второй корзине из шести среди 55 сборных.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды. Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, УКРАИНА , Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, , Сербия, Турция, Словакия, Румыния. Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия. Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург. Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра. Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Европу в Катаре будут представлять всего 13 сборных, так что пробиться в финальную часть будет очень непросто. Система отбора – непроста, в течение 2021 года состоятся 10 туров группового этапа, а весной 2022-го – плей-офф.

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Где смотреть. На украинском ТВ жеребьевку отбора на ЧМ-2022 покажут на канале "UA:Перший". Кроме этого, онлайн трансляция жеребьевки будет доступна на канале ФИФА в Youtube, а также на сайте sport.segodnya.ua. Начало – в 19:00.

Напомним, чемпионат мира-2022 стартует 21 ноября: календарь скандального "мундиаля" в Катаре.

Смотрите, как сборная Украины сыграла последний матч – против немцев в гостях:

Все подробности в спецтеме Отбор на ЧМ-2022

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