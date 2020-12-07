Кто такая блондинка-красотка, которая ведет церемонию жеребьевки отбора ЧМ-2022

В 19:00 в Цюрихе начнется церемония жеребьевки квалификации чемпионата мира для Европы. Его финальная часть пройдет в конце 2022 года в Катаре. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022. Одной из ведущих мероприятия в Швейцарии будет блондинка с клубного телеканала испанского "Реала".

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Кристина Гуллон уже несколько лет работает на благо мадридского гранда и одаривает всех своей прекрасной улыбкой.

Кроме того, девушка интересуется Формулой-1 и "подрабатывает" в этой сфере. Например, брала интервью у Нико Росберга.

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Кристина любит весело проводить время и умеет отдыхать.

Однако ее сердце занято.

Накануне церемонии Гуллон рассказала официальному сайту ФИФА, что считает свою роль очень ответственной, а полученный шанс – большой честью. Помогать ей чувствовать себя уверенней будут знаменитые футболисты – испанец Даниэле Де Росси и нидерландец Рафаэль ван дер Ваарт.

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Боец UFC Клаудиа Гаделья тренируется в бронежилете Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Отбор на ЧМ-2022

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