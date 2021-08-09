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Подтвердила реноме секс-символа: Марина Бех-Романчук восхитила естественной красотой

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
9 августа, 17:21
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Украинская легкоатлетка наслаждается отдыхом в родных краях
Марина Бех-Романчук в купальнике
Марина Бех-Романчук в купальнике / Фото: Инстаграм

Участница Олимпиады-2020 в Токио Марина Бех-Романчук релаксирует в родном Хмельницком. Спортсменка в своем Instagram выложила свежее эротическое фото с отдыха на реке.

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Судя по фото Марина пребывает в великолепной форме! Она показала свое роскошное, загорелое тело в откровенном купальнике, добавив, что это ее естественная красота. Трудно с ней не согласится!

"3 года подряд я здесь, в одном из моих любимых мест. Это фото без фильтра" – подписала свою публикацию в Instagram украинская легкоатлетка.

Напомним, что медальная надежда Украины на Играх в Токио заняла пятое место в прыжках в длину показав результат – 6,88 м. До "бронзы" Игр-2020 серебряной призерке чемпионата мира-2019 Марине Бех-Романчук не хватило 9 сантиметров.

Марина Бех-Романчук в Токио без медали
Марина Бех-Романчук в Токио без медали / Фото: Reuters

Муж Марины Бех-Романчук выступил на Играх значительно лучше – Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании.

Михаил Романчук и его жена Марина
Михаил Романчук и его жена Марина / Фото: НОК Украины

Марина Бех и Михаил Романчук
Марина Бех и Михаил Романчук / Фото: Instagram

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