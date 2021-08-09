Вот это формы! После провала в Токио украинка реабилитировалась в Instagram

Украинская легкоатлетка Ирина Климец неудачно выступила на Олимпийских играх, не сумев пробиться даже в финал соревнований в метании молота. Зато Марина зажигает в Instagram!

Ирина Климец в купальнике / Фото: Instagram

Два года назад на чемпионате мира Климец выступала в финале и стала пятой с результатом 73,56 м, а в Токио продемонстрировала лишь 21-й результат.

Ирина решила "залечить раны" яркой фотосессией в красном купальнике на фоне небоскребов, выставив напоказ свои пышные формы.

Кстати, это не свежие фото украинской красотки. Она их ранее уже публиковала во время чемпионата мира в Дохе еще в 2019 году.

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