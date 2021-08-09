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Олімпіада 2020 в Токіо

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Підтвердила реноме секс-символа: Марина Бех-Романчук захопила природною красою

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
9 серпня, 17:21
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Українська легкоатлетка насолоджується відпочинком у рідних краях
Марина Бех-Романчук в купальнику
Марина Бех-Романчук в купальнику / Фото: Инстаграм

Учасниця Олімпіади-2020 в Токіо Марина Бех-Романчук релаксує в рідному Хмельницькому. Спортсменка в своєму Instagram виклала свіже еротичне фото з відпочинку на річці.

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Судячи з фото Марина перебуває в чудовій формі! Вона показала своє розкішне, засмагле тіло у відвертому купальнику, додавши, що це її природна краса. Важко з нею не погодитись!

"3 роки поспіль я тут, в одному з моїх улюблених місць. Це фото без фільтра" – підписала свою публікацію в Instagram українська легкоатлетка.

Нагадаємо, що медальна надія України на Іграх у Токіо посіла п'яте місце в стрибках у довжину показавши результат – 6,88 м. До "бронзи" Ігор-2020 срібній призерці чемпіонату світу-2019 Марині Бех-Романчук не вистачило 9 сантиметрів.

Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі
Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі / Фото: Reuters

Чоловік Марини Бех-Романчук виступив на Іграх значно краще – Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні.

Михайло Романчук та його дружина Марина
Михайло Романчук та його дружина Марина / Фото: НОК України

Марина Бех та Михайло Романчук
Марина Бех та Михайло Романчук / Фото: Instagram

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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