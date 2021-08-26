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"Чтобы завоевать медаль, пришлось победить своего друга". Серебряный медалист о своем выступлении на Паралимпиаде-2020

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 августа, 10:27
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На пути к серебряной награде Артему Манько пришлось в полуфинале сразиться со своим другом – Андреем Демчуком, который стал паралимпийским чемпионом в Рио-2016
Артем Манько завоевал серебро в первый день Паралипиады-2020 в Токио
Артем Манько завоевал серебро в первый день Паралипиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

В первый день Паралимпийских игры-2020 в Токио Украина завоевала пять серебряных медалей, три из которых в фехтовании на колясках. Артем Манько стал одним из первых украинских медалистов.

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22-летний черкасчанин в полуфинале победил соотечественника Андрея Демчука – чемпиона Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Но в решающем поединке за золото Артем уступил китайцу Ли Хао.

Паралимпийские игры в Токио – первые в карьере Манько. Тем приятнее награда завоеванная на турнире. После выступления украинский фехтовальщик дал комментарий Суспільне, в котором оценил свое выступление.

"На самом деле сначала все было замечательно – я бушевал эмоциями. Но когда победил своего коллегу Андрея Демчука, мне стало немного грустно. Ведь он мой коллега, друг, напарник. Раньше вообще был для меня, как идол. Он и сейчас для меня идол – в моральном, техническом плане. Надеюсь, что достигну его высот.

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Прошел огонь, воду и медные трубы, кровь и пот. Это было очень трудно, но оно того стоит. Я очень рад за эту медаль. Да, она серебряная, не золотая, но это тоже неплохо", – рассказал Суспільне украинский фехтовальщик.

Напомним, что в первый день Паралимпиады-2020 в Токио украинские спортсмены завоевали 8 медалей. Первое золото принесла знаменосец сборной Украины Елизавета Мерешко. Украинская пловчиха в финале заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем установила олимпийский рекорд 33.11 сек.

Первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 выиграла пловчиха Елизавета Мерешко
Первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 выиграла пловчиха Елизавета Мерешко / Фото: Коллаж: Сегодня

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