Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Монако. Битва за ЛЧ! 🏅 Паралимпиада. Игры сильных духом! 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Паралимпиада Медали Видео Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Украина на пятом месте в медальном зачете Паралимпиады-2020 после первого дня

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 августа, 16:34
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В первый день Паралимпийских игр в Токио Украина завоевала восемь медалей. В медальном зачете наша страна занимает пятое место!
Елена Федота завоевала в Токио серебряную медаль
Елена Федота завоевала в Токио серебряную медаль / Фото: Reuters

На счету украинских паралимпийцев одна золотая медаль, пять серебряных и две – бронзовых. В сумме украинцы в первый день соревнований выиграли восемь медалей. Больше только у Австралии.

Читайте также: Первый день Паралимпиады-2020: все медали украинских спортсменов

Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 25 августа:

МСтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1

Австралия

61310
2

Китай

5128
3

РПК

3126
4

Италия

2125
5

Украина

1528
6

Великобритания

1416
7

Бразилия

1124
8

Нидерланды

1102
9

Беларусь

1001
9

Чили

1001
9

Израиль

1001
9

Сингапур

1001
13

Испания

0202
13

США

0202
15

Франция

0112
15

Япония

0112
15

Польша

0112
18

Грузия

0101
18

Венгрия

0101
20

Канада

0022
20

Греция

0022
22

Германия

0011
22

Мексика

0011
22

Узбекистан

0011

Украину на этих Паралимпийских играх будут представлять 143 спортсмена, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Ожидается много медалей!

Сборная Украины традиционно успешно выступает на Паралимпийских играх:

Рио-де-Жанейро-2016

  • 3. Украина – 41, 37, 39 (117)

Лондон-2012

  • 4. Украина – 32, 24, 28 (84)

Пекин-2008

  • 4. Украина – 24, 18, 32 (74)

Афины-2004

  • 6. Украина – 24, 12,19 (55)

Сидней-2000

  • 35. Украина – 3, 20, 14 (37)

Атланта-1996

  • 44. Украина – 1, 4, 2 (7)
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Австралия АвстралияAU
6
1
3
10
2
flag Китай КитайCN
5
1
2
8
3
flag ПКР ПКРRPC
3
1
2
6
4
flag Италия ИталияIT
2
1
2
5
5
flag Украина УкраинаUA
1
5
2
8
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
1
4
1
6
7
flag Бразилия БразилияBR
1
1
2
4
8
flag Нидерланды НидерландыNL
1
1
0
2
9
flag Белоруссия БелоруссияBY
1
0
0
1
10
flag Чили ЧилиCL
1
0
0
1
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтер
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Днепр-1
5
10:5
10
6
Александрия
5
5:3
10
7
Заря
5
11:8
7
8
Металлист 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Ингулец
5
5:11
4
14
Черноморец
5
5:14
3
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
5
8:12
1
Показать больше
Пятница, 27 августа
19:30
Смотри на:
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять