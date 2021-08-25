Украина на пятом месте в медальном зачете Паралимпиады-2020 после первого дня

В первый день Паралимпийских игр в Токио Украина завоевала восемь медалей. В медальном зачете наша страна занимает пятое место!

Елена Федота завоевала в Токио серебряную медаль / Фото: Reuters

На счету украинских паралимпийцев одна золотая медаль, пять серебряных и две – бронзовых. В сумме украинцы в первый день соревнований выиграли восемь медалей. Больше только у Австралии.

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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 25 августа:

М Страна Всего 1 Австралия 6 1 3 10 2 Китай 5 1 2 8 3 РПК 3 1 2 6 4 Италия 2 1 2 5 5 Украина 1 5 2 8 6 Великобритания 1 4 1 6 7 Бразилия 1 1 2 4 8 Нидерланды 1 1 0 2 9 Беларусь 1 0 0 1 9 Чили 1 0 0 1 9 Израиль 1 0 0 1 9 Сингапур 1 0 0 1 13 Испания 0 2 0 2 13 США 0 2 0 2 15 Франция 0 1 1 2 15 Япония 0 1 1 2 15 Польша 0 1 1 2 18 Грузия 0 1 0 1 18 Венгрия 0 1 0 1 20 Канада 0 0 2 2 20 Греция 0 0 2 2 22 Германия 0 0 1 1 22 Мексика 0 0 1 1 22 Узбекистан 0 0 1 1

Украину на этих Паралимпийских играх будут представлять 143 спортсмена, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Ожидается много медалей!

Сборная Украины традиционно успешно выступает на Паралимпийских играх:

Рио-де-Жанейро-2016

3. Украина – 41, 37, 39 (117)

Лондон-2012

4. Украина – 32, 24, 28 (84)

Пекин-2008

4. Украина – 24, 18, 32 (74)

Афины-2004

6. Украина – 24, 12,19 (55)

Сидней-2000

35. Украина – 3, 20, 14 (37)

Атланта-1996