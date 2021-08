Свитолина не смогла доиграть матч в Чикаго: стала известна причина

Поединок второго раунда хардового турнира WTA 250 в Чикаго между Элиной Свитолиной (№6 WTA) и француженкой Фиони Ферро (№80 WTA) был приостановлен из-за темноты.

Читайте также: Что подумает муж? Элина Свитолина впервые после свадьбы решилась на откровенное фото

В ночь со вторника на среду бронзовая медалистка Олимпиады-2020 должна была провести матч за выход в следующий круг турнира, но во время первого сета погодные условия не позволили доиграть поединок. Матч был остановлен в 18:22 по местному времени.

An unsettled backstop for an unsettled service game for Fiona Ferro. Breaks akimbo in Chicago right now. Elina Svitolina to serve up 4-3 first set as the wind picks up. pic.twitter.com/w5nDtbs7ry