До рвоты не дошло. Соперница Свитолииной отказалась продолжать матч с украинкой

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира WTA 250 в Чикаго после отказа француженки Клары Бюрель продолжать поединок

Элина Свитолина одержала победу на старте турнира в Чикаго / Фото: Reuters

Бюрель не без проблем выиграла первый сет 7:5, однако во втором уже доминировала украинка – 6:1.

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Третий сет Свитолина также начала уверенно, ведя в счете 2:0. После этого француженка отказалась продолжать поединок и снялась с турнира. По какой именно причине – неизвестно.

А ведь совсем недавно супруг Свитолиной француз Гаэль Монфис не смог доиграть матч против россиянина Андрея Рублева. Французского теннисиста стошнило на корте.

Кстати, россиянин обвинил Монфиса в симуляции, но позже Гаэль объяснил, почему его стошнило в матче с россиянином.

Кстати, ранее мы писали, что миллионерша украинского происхождения погорела на допинге. 35-летняя американская теннисистка Варвара Лепченко временно отстранена от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.