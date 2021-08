Світоліна не змогла дограти матч в Чикаго: стала відома причина

Поєдинок другого раунду хардового турніру WTA 250 в Чикаго між Еліною Світоліною (№6 WTA) і француженкою Фіоною Ферро (№80 WTA) був призупинений через темряву .

У ніч з вівторка на середу бронзова медалістка Олімпіади-2020 повинна була провести матч за вихід у наступне коло турніру, але під час першого сету погодні умови не дозволили дограти поєдинок. Матч був зупинений о 18:22 за місцевим часом.

An unsettled backstop for an unsettled service game for Fiona Ferro. Breaks akimbo in Chicago right now. Elina Svitolina to serve up 4-3 first set as the wind picks up. pic.twitter.com/w5nDtbs7ry