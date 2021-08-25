Світоліна не змогла дограти матч в Чикаго: стала відома причина

На турнірі в Чикаго, під час поєдинку між першою ракеткою України і француженкою Ферро, раптово стало темно. Чорні хмари не дозволили продовжити матч

Світоліна програла у стартовому матчі турніру в Монреалі / Фото: Reuters

Поєдинок другого раунду хардового турніру WTA 250 в Чикаго між Еліною Світоліною (№6 WTA) і француженкою Фіоною Ферро (№80 WTA) був призупинений через темряву .

Реклама

Читайте також: Що подумає чоловік? Еліна Світоліна вперше після весілля зважилася на відверте фото

У ніч з вівторка на середу бронзова медалістка Олімпіади-2020 повинна була провести матч за вихід у наступне коло турніру, але під час першого сету погодні умови не дозволили дограти поєдинок. Матч був зупинений о 18:22 за місцевим часом.

An unsettled backstop for an unsettled service game for Fiona Ferro. Breaks akimbo in Chicago right now. Elina Svitolina to serve up 4-3 first set as the wind picks up. pic.twitter.com/w5nDtbs7ry - Chicago Tennis Racketeer (@TennisRacketeer) August 24, 2 021

Поєдинок буде дограний в середу, 25 серпня, з рахунку 4:4.

Реклама

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

У наступному раунді переможниця матчу зіграє проти Крістіни Младеновіч з Франції (№57 WTA).

Еліна Світоліна на Олімпіаді / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 26-річна українка вийшла до другого кола турніру WTA 250 в Чикаго після відмови Клари Бюрель продовжувати поєдинок. У третьому сеті француженка з невідомих причин відмовилася догравати матч і знялася з турніру.