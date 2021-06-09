Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Не тем проиграли: обидчицы украинок пробились в полуфинал Ролан Гаррос

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июня, 18:45
Копировать ссылку
В среду на Открытом чемпионате Франции завершились четвертьфиналы в женском одиночном разряде. Барьер преодолели гречанка Саккари и чешка Крейчикова
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова / Фото: Reuters

Второй в этом году турнир серии "Большого шлема" постепенно приближается к решающим матчам. Сегодня на грунтовых кортах Парижа определился квартет претенденток на главный приз у женщин. Тем временем, Костюк замахнулась на выигрыш турнира "Большого шлема".

25-летняя чешка Барбора Крейчикова (№33 в мире), которая обыграла в третьем круге украинскую приму Элину Свитолину, справилась с двумя американками – Стефенс и Гауфф. Уроженка Брно впервые вышла в полуфинал Ролан Гаррос, обыграв 17-летнюю Кори и заработав уже 375 тысяч евро.

Соперницей Барборы будет ровесница из Греции Мария Саккари. 18-я ракетка планеты в первом круге разобралась с нашей Катариной Завацкой, а теперь выбила Игу Швентек – дважды по 6:4. Напомним, полячка позавчера победила киевлянку Марту Костюк. Смотрите обзор встречи:

На днях 19-летний итальянец Музетти напугал Джоковича на Ролан Гаррос.

Интересно, что во время перерыва Мария по-доброму пообщалась с судьей и парнем, который держал зонтик от солнца.

Вторую полуфинальную пару у женщин составили словенка Тамара Зиданшек из Словении (№85) и россиянка Анастасия Павлюченкова (№32).

Ранее Свитолина рассказала, почему проиграла на Гарросе.

В мужском разряде пока что сложился один полуфинальный дуэт: немец Александр Зверев сразится с греком Стефаносом Циципасом. В 1/4 финала играют Надаль – Шварцман, Джокович – Берреттини.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Покер - это спорт!
Покер
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять