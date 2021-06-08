В Украине этого еще никто не делал: Костюк замахнулась на выигрыш турнира Большого шлема

Несмотря на вылет в 1/8 финала Гарроса, Марта Костюк сделала очень громкое заявление – 18-летняя спортсменка еще до конца этого года готова выиграть "шлем"

Украинская теннисистка Марта Костюк / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк сделала громкое заявление после поражения от полячки Иги Швентек, прошлогодней чемпионки Ролан Гаррос, в 1/8 финала нынешнего Открытого чемпионата Франции.

Несмотря на эту неудачу, 18-летняя Костюк объявила о намерении еще в этом году выиграть турнир серии "Большого шлема". Таковых в 2021-м осталось два – Уимблдон, стартующий уже в конце июня, и US Open.

"Я очень довольна Гарросом, я не буду корить себя за это поражение от Швентек. Все было очень близко, несмотря на то, что матч завершился в двух сетах, – цитирует Марту Костюк БТУ. – Для меня было очень важно понять, на каком уровне я сегодня нахожусь, над чем еще мне надо работать. Я это четко увидела, считаю, что в этом году действительно возможно выиграть "Большой шлем". Я искренне это говорю, искренне в это верю, очень надеюсь, что мне хватит здоровья и правильной подготовки, чтобы это случилось"

Украинка Марта Костюк / Фото: REUTERS

По словам Марты, занимающей 81 место в рейтинге WTA, в поединке против Иги Швентек ей не хватило "немножко смелости где-то активнее сыграть". "Здесь корт чуть медленный. Я на многих простых мячах сегодня ошиблась просто по той причине, что я не играла на этом покрытии столько, сколько она", – добавила киевлянка Костюк, попаданием в число 16 лучших на Гарросе заработавшая 170 тысяч евро призовых.

Читайте также: Миллионер, попавший в пах жениху Свитолиной, снялся с Гарроса

Отметим, что из украинцев никто ранее не выигрывал взрослый Grand Slam в одиночном разряде. Ближе всех был Андрей Медведев, в финале Гарроса-1999 в пяти сетах уступивший Андре Агасси.