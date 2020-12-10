Футбол, которого мы не знаем: как украинец стал героем Австралии

В День футбола мы рассказываем о его "братьях"

10 декабря в мире отмечают День футбола. Где берет корни этот вид спорта историки до сих пор ломают копья. Кто-то вспоминает Китай, кто-то Древний Египет, кто-то Флоренцию... Но окончательно сформировалась эта игра в Англии, где полтора века назад прописали правила, которые действуют до сих пор.

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Сейчас в футбол по всему миру играют 265 млн человек, но есть страны, где классический футбол в одни ворота уступает местному. Рассказываем о главных.

Американский футбол

Самый популярный вид спорта в США. Супербоул – это финал лиги, который уже давно перерос в национальный праздник. В 2015 году SuperBowl стал самой популярной американской телевизионной программой в истории со средней аудиторией в 114,4 миллиона зрителей. Это был пятый раз за шесть лет, когда игра установила рекорд. Минутный рекламный ролик здесь стоит несколько миллионов долларов, а Мадонна и Леди Гага считают за честь быть на разогреве.

Американский футбол – некая смесь обычного футбола с регби. В каждой команде по 11 игроков, которые играют овальным мячом на поле 110х50 м с воротами в виде рогатки на обоих концах (высота 3 м, ширина – 5,7 м). Цель игры – занести мяч в зачетную зону соперника – это тачдаун (6 очков), гол в ворота – 3 очка, плюс можно еще заработать 2 очка в защите. Игра продолжается 4 периода по 15 минут каждый.

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В Украине американский футбол довольно популярный. У нас даже проводится национальный чемпионат. Самым известным украинцем в НФЛ был Игорь Ольшанский, который провел восемь сезонов в американской лиге.

Австралийский футбол

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Очень популярен на Зеленом континенте, где средняя посещаемость матча свыше 30 тысяч человек. У каждой команды по двое ворот, расположенных друг в друге. То есть, это четыре вертикальных столба на расстоянии 6,4 метра друг от друга (центральные "штанги" выше боковых). За гол в большие ворота команде начисляется 1 очко, за гол ногой в более узкие внутренние ворота – 6 очков.

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В каждой команде по 18 игроков. Поле овальное, имеет довольно большие размеры: длина – 185 м, ширина – 155 м. Мяч овальный. Матч состоит из четырех периодов по 20 минут чистого времени.

Интересно, что игроки в течение матча пробегают в среднем около 20 км, для сравнения в обычном футболе – около 10 км.

Украинец Алекс (Александр) Есауленко - один из лучших в истории игроков в австралийский футбол. Александр родился 2 августа 1945 года в Зальцбурге, его отец был украинцем. Вскоре семья переехала в Австралию. Там Алекс увлекся местным футболом и стал легендой клуба "Карлтон". Включен в Зал славы австралийского футбола.

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Гэльский футбол

Ирландский национальный вид спорта. Соревнуются две команды по 15 человек на поле длиной от 130 до 145 м, шириной – от 80 до 90 м. Мяч круглый, больше по форме напоминает волейбольный. На двух концах поля расположены Н-образные ворота, высота их – 7 м, ширина – 6,5 м, перекладина на высоте 2,5 м.

Продолжительность матча – 2 тайма по 30 минут. Цель игры – набрать как можно больше очков: 1 очко присуждается, если мяч после удара ногой или броска рукой перелетел через перекладину ворот между двумя штангами; 3 очка – если мяч залетел собственно в ворота.

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