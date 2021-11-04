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СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Анна Бессонова впервые показала сына. У мальчика сегодня День рождения

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 ноября, 22:10
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Одна из лучших спортсменок в истории Украины живет в Америке, где вышла замуж за фитнесс-тренера Дмитрия Момота
Брайан и его родители
Брайан и его родители

Двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр в художественной гимнастике Анна Бессонова в соцсетях поздравила с Днем рождения своего сына. Брайану исполнился год.

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"Нам сегодня 1 год. Ну как-то очень быстро летит время. Мой мальчик, моя сила", – подписала снимки в Instagram Бессонова.

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Добавил пару фото и муж гимнастки.

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Счастливым отцом является фитнесс-тренер Дмитрий Момот. Он сделал предложение спортсменке еще в 2017 году, при этом очень оригинально – во время поединка Национальной баскетбольной лиги в Майами.

Ранее мы рассказывали почему Украина топ-держава в художественной гимнастике. Анна Бессонова – рекордсменка по количеству медалей на чемпионатах мира.

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