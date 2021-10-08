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Лучшая реклама спорта! Анна Ризатдинова снялась в вызывающем видео

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 октября, 11:18
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Бронзовая призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным видео
Анна Ризатдинова показала откровенное видео
Анна Ризатдинова показала откровенное видео / Фото: Instagram

На видео девушка хвастается идеальной фигурой в черном купальнике и показывает несколько упражнений. Неплохая мотивация заниматься спортом!

Уроженка Симферополя начала заниматься гимнастикой в пять лет. В 2013 году украинка стала чемпионкой мира в упражнении с обручем, также Анна является многократной призеркой чемпионатов мира и Европы. После Олимпиады в Рио она завершила карьеру.

Осенью 2017 года гимнастка родила сына Романа от бывшего депутата Александра Онищенко.

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