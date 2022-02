Всем виски! Олимпийский чемпион с медалью на шее ворвался в автобус с журналистами (видео)

Новозеландский фристайлист Нико Портеус отказался от привилегированного положения и ездил автобусом с журналистами и волонтерами

Нико Портеус на пьедестале и в автобусе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Обычный автобус от вокзала до пресс-центра. Для журналистов, волонтеров, простых служащих. В последний момент заскакивает парнишка в черном худи с надписью New Zealand.

Никто бы на него не обратил внимание если бы не одна особенность. На шее парня – золотая олимпийская медаль! Настоящая! Это чемпион Пекина-2022 в хафпайпе Нико Портеус.

До этого он скромно ехал во втором классе поезда из горного кластера в Пекин. Хотя атлетам давали бесплатные билеты в бизнесс-класс.

Нико сел в автобус с простыми смертными, хотя мог поехать на такси или его могла просто встретить машина НОК.

Но Портеусу всего 20 лет. Понты ему чужды. Парень тут же пошел меняться значками с волонтерами. Со всеми фотографироваться.

Кто-то включил на телефоне We are the champions, финны достали бутылку виски. Нико поднял тост фантой. День перестал быть скучным.

Оказалось, Нико ехал на церемонию закрытия Олимпийских игр. Именно он понесет флаг Новой Зеландии.

Но по дороге не смог отказать финским коллегам и заехал на финальный матч хоккейного турнира. Где Финляндия хлопнула Россию – 2:1!