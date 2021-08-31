С мужем на унитазе: интим по-русски от звезды MMA

Эпатажная звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант уже не знает, как привлечь к себе внимание новых фанатов. Дошло до того, что она фотографируется с мужем в туалете

Пейдж Ванзант любит необычные фото / Фото: Instagram

Главный секс-символ MMA недавно завела страницу на специализированном сайте, где за деньги продает свои интимные фото.

А в качестве рекламы Пейдж использует свою страницу в Instagram. Время от времени там проскакивают невероятно откровенные фото.

Но с последним она явно перегнула палку. На снимке девушка и ее супруг сидят на унитазах со спущенными штанами в двуместном туалете, напоминающем знаменитую уборную с Сочи-2014. Такой себе интим.

Яркие фото Пейдж Ванзант: