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С мужем на унитазе: интим по-русски от звезды MMA

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
31 августа, 11:32
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Эпатажная звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант уже не знает, как привлечь к себе внимание новых фанатов. Дошло до того, что она фотографируется с мужем в туалете
Пейдж Ванзант любит необычные фото
Пейдж Ванзант любит необычные фото / Фото: Instagram

Главный секс-символ MMA недавно завела страницу на специализированном сайте, где за деньги продает свои интимные фото.

А в качестве рекламы Пейдж использует свою страницу в Instagram. Время от времени там проскакивают невероятно откровенные фото.

Но с последним она явно перегнула палку. На снимке девушка и ее супруг сидят на унитазах со спущенными штанами в двуместном туалете, напоминающем знаменитую уборную с Сочи-2014. Такой себе интим.

Яркие фото Пейдж Ванзант:

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