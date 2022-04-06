Челси – Реал: когда начало и где смотреть матч Лиги чемпионов

Это одна из самых равных четвертьфинальных пар, шансы на выход в полуфинал – 54 на 46 в пользу английского клуба

Реалу стоит опасаться Хаверца / Фото: REUTERS

Сегодня в Лиге чемпионов будет сыгран поединок 1/4 финала. Действующий победитель турнира, лондонский Челси, на своем поле принимает мадридский Реал.

Во сколько начало. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть. На нашем сайте уже идет онлайн-трансляция матча Челси – Реал.

Кроме того, поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

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Фаворитом в матче букмекеры считают английский клуб. Коэффициент на победу Челси – 2.15, на ничью – 3.30, на победу Реала – 3.70.

Котировки на проход Челси – 1.81, на проход Реала – 2.07. То есть шансы британцев выйти в полуфинал Лиги чемпионов – 54%.

Ответный поединок состоится уже на следующей неделе в Мадриде. Победитель встретится с лучшей командой в паре Манчестер Сити – Атлетико.