Челсі – Реал: коли початок і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Це одна з найрівніших чвертьфінальних пар, шанси на вихід до півфіналу – 54 на 46 на користь англійського клубу

Реалу варто побоюватися Хаверца / Фото: REUTERS

Сьогодні у Лізі чемпіонів буде зіграний поєдинок 1/4 фіналу. Чинний переможець турніру, лондонський Челсі, на своєму полі приймає мадридський Реал.

О котрій початок. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Брідж" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Де дивитись. На нашому сайті вже йде онлайн-трансляція матчу Челсі – Реал.

Крім того, поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого.

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Фаворитом у матчі букмекери вважають англійський клуб. Коефіцієнт на перемогу Челсі – 2.15, на нічию – 3.30, на перемогу Реала – 3.70.

Котирування на прохід Челсі – 1.81, на прохід Реалу – 2.07. Тобто шанси британців вийти до півфіналу Ліги чемпіонів – 54%.

Поєдинок у відповідь відбудеться вже наступного тижня в Мадриді. Переможець зустрінеться з кращою командою у парі Манчестер Сіті – Атлетіко.