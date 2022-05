В безумном матче сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

В Тампере завершился чемпионат мира по хоккею. Завершился потрясающим финалом, в котором Финляндия в овертайме вырвала победу у Канады.

Самое интересное происходило в третьем периоде. После двух удалений подряд, канадцы пропустили две шайбы – 1:3. Но сдаваться не собирались. Заменили вратаря на шестого полевого игрока и меньше чем за минуту сравняли счет.

А в овертайме Сакари Маннинен реализовал численное большинство и принес Финляндии золотые медали!

SAKARI MANNINEN IS THE OVERTIME HERO



The reigning Olympic champions have won #IIHFWorlds on home ice #FINCAN#IIHFWorlds@Leijonatpic.twitter.com/zcTigBxrGo