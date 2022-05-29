В безумном матче сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

В финальном поединке финские хоккеисты обыграли сборную Канады и выиграли свой четвертый титул в истории

Финляндия обыграла Канаду в финале ЧМ-2022 / Фото: iihf.com

В Тампере завершился чемпионат мира по хоккею. Завершился потрясающим финалом, в котором Финляндия в овертайме вырвала победу у Канады.

Самое интересное происходило в третьем периоде. После двух удалений подряд, канадцы пропустили две шайбы – 1:3. Но сдаваться не собирались. Заменили вратаря на шестого полевого игрока и меньше чем за минуту сравняли счет.

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А в овертайме Сакари Маннинен реализовал численное большинство и принес Финляндии золотые медали!

Финляндия – Канада – 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

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0:1 - 24:00. Козенс (Барзал, Сиверсон)

- 24:00. Козенс (Барзал, Сиверсон) 1:1 – 44:13. Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен, 5х3)

– 44:13. Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен, 5х3) 2:1 – 45:57. Гранлунд (Лехтонен, Хартикайнен, 5х4)

– 45:57. Гранлунд (Лехтонен, Хартикайнен, 5х4) 3:1 – 54:04. Армиа (Ламмикко)

– 54:04. Армиа (Ламмикко) 3:2 - 57:48. Уайтклауд (Барзал, Андерсон, 6х5)

- 57:48. Уайтклауд (Барзал, Андерсон, 6х5) 3:3 – 58:36. Комтуа (Барзал, Батерсон, 6х5)

– 58:36. Комтуа (Барзал, Батерсон, 6х5) 4:3 – 66:42. Маннинен (Гранлунд, Хейсканен, 4х3)

Для Финляндии – это четвертый титул в истории. Суоми побеждали в 1995, 2011, 2019, 2022 годах!

"Бронзу" ЧМ-2022 выиграла Чехия, которая обыграла США – 8:4.