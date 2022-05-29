У шаленому матчі збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею

У фінальному поєдинку фінські хокеїсти обіграли збірну Канади та виграли свій четвертий титул в історії

Фінляндія обіграла Канаду у фіналі ЧС-2022 / Фото: iihf.com

У Тампере завершився чемпіонат світу з хокею. Завершився чудовим фіналом, у якому Фінляндія в овертаймі вирвала перемогу у Канади.

Найцікавіше відбувалося у третьому періоді. Після двох вилучень поспіль, канадці пропустили дві шайби – 1:3. Але здаватися не збиралися. Замінили воротаря на шостого польового гравця і менше ніж за хвилину зрівняли рахунок.

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А в овертаймі Сакарі Маннінен реалізував чисельну більшість та приніс Фінляндії золоті медалі!

Фінляндія – Канада – 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

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0:1 – 24:00. Козенс (Барзал, Сіверсон)

– 24:00. Козенс (Барзал, Сіверсон) 1:1 – 44:13. Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен, 5х3)

– 44:13. Гранлунд (Хейсканен, Лехтонен, 5х3) 2:1 – 45:57. Гранлунд (Лехтонен, Хартікайнен, 5х4)

– 45:57. Гранлунд (Лехтонен, Хартікайнен, 5х4) 3:1 – 54:04. Арміа (Ламікко)

– 54:04. Арміа (Ламікко) 3:2 – 57:48. Уайтклауд (Барзал, Андерсон, 6х5)

– 57:48. Уайтклауд (Барзал, Андерсон, 6х5) 3:3 – 58:36. Комтуа (Барзал, Батерсон, 6х5)

– 58:36. Комтуа (Барзал, Батерсон, 6х5) 4:3 – 66:42. Маннінен (Гранлунд, Хейсканен, 4х3)

Для Фінляндії це четвертий титул в історії. Суомі перемагали у 1995, 2011, 2019, 2022 роках!

"Бронзу" ЧС-2022 виграла Чехія, яка обіграла США – 8:4.