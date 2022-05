У шаленому матчі збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею

У Тампере завершився чемпіонат світу з хокею. Завершився чудовим фіналом, у якому Фінляндія в овертаймі вирвала перемогу у Канади.

Найцікавіше відбувалося у третьому періоді. Після двох вилучень поспіль, канадці пропустили дві шайби – 1:3. Але здаватися не збиралися. Замінили воротаря на шостого польового гравця і менше ніж за хвилину зрівняли рахунок.

А в овертаймі Сакарі Маннінен реалізував чисельну більшість та приніс Фінляндії золоті медалі!

SAKARI MANNINEN IS THE OVERTIME HERO



