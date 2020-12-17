Россиянин избил украинца в Херсоне: видео хоккейного мордобоя

Хоккей – спорт настоящих мужчин, которые часто не жалеют себя в драках с соперниками. В этом виде спорта судьи, на радость болельщикам, дают хоккеистам выпустить пар в кулачных боях. Например, как это сделали игроки "Днепра" и "Донбасса" в недавнем поединке в Украинской хоккейной лиге.
В дебюте встречи 18-го тура Святослав Тимченко в атаке на ворота дончан применил силовой прием против Станислава Тунхузина, который решил постоять за себя кулаками. Хоккеисты сцепились в мощном кулачном бою. В итоге на льду оказался Тимченко, что означало победу российского защитника "Донбасса".
Матч также завершился победой "Донбасса" – 5:0.
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"Донбасс" – лидер турнирной таблицы чемпионата Украины по хоккею (31 очко). Вторым идет "Кременчук" (23), третьим – возрожденный "Сокол" (22). В активе "Днепра" 19 очков – это четвертое место.
Поединки УХЛ на этой неделе:
- 17 декабря 18:00 "Сокол" – "Белый Барс"
- 17 декабря 19:00 "Мариуполь" – "Краматорск"
- 19 декабря 13:00 "Мариуполь" – "Донбасс". ТВ: Xsport
- 19 декабря 15:00 "Днепр" – "Краматорск"
- 20 декабря 13:00 "Кременчук" – "Белый Барс"
- 20 декабря 17:00 "Ледяные Волки" – "Сокол"
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