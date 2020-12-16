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Сумасшедший год! Легенда хоккея возвращается на лед в 48 лет

16 декабря, 20:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Яромир Ягр за свою карьеру забросил более тысячи шайб

Легендарный хоккеист Яромир Ягр возвращается на лед спустя 284 дня. Олимпийский чемпион и двукратный победитель Кубка Стэнли сыграет за чешский клуб "Кладно", владельцем которого является. В феврале ему стукнет 49 лет, но это не останавливает знаменитого ветерана. Вероятно, он воодушевился поступком своего соотечественника Петера Чеха, который сыграл за "Челси" спустя полтора года после завершения карьеры.

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В начале года Яромир Ягр повторил невероятный рекорд прошлого века: он забивает пять десятилетий. Звездный нападающий с сединой в бороде в 16 лет начал профессиональную карьеру именно в "Кладно" в 1988 году. На момент начала сезона 2020/2021 за всю карьеру в сборной и клубах провел 2542 игры, набрал 2726 очков (1107 шайб и 1619 передач).

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хоккей хоккеист Яромир Ягр

Источник: Сегодня|Спорт

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