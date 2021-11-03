Играл в Украине по поддельному паспорту! Легендарный клуб попал в скандал

Украинская хоккейная лига проверяет документы игрока Сокола Виктора Андрущенко. Результаты клуба в чемпионате Украины могут аннулировать

Игрок Сокола Виктор Андрущенко / Фото: УХЛ

Украинский хоккей взорвал мощный скандал. Речь идет о хоккеисте киевского Сокола, который якобы играл с недействительным паспортом.

1 ноября 2021 года в адрес Украинской хоккейной лиги поступил запрос от ХК Кременчук, касающийся Виктора Андрущенко.

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Кременчугский клуб указал, что Андрущенко имеет паспорт гражданина Беларуси и выступал в местном чемпионате под белорусским флагом. Также ХК Кременчук попросил проверить наличие у игрока действующего паспорта гражданина Украины.

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Исполнительной дирекцией УХЛ был поднят архив документов, предоставленных ХК Сокол для заявки на сезон 2021/22.

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Проверка номера паспорта гражданина Украины через сервис Государственной миграционной службы Украины, предоставленная ХК Сокол вместе с заявкой Виктора Андрущенко, показала, что указанный документ является недействительным.

Украинской хоккейной лигой начато расследование по данному факту. Напомним, что в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины, за предоставление недостоверной информации об игроках, включенных в заявочный список клуба на игру, результаты матчей с его участием аннулируются, а клубу засчитывается техническое поражение.

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По состоянию на 3 ноября 2021 года, Виктор Андрущенко принял участие в 10 матчах чемпионата Украины, сообщает сайт УХЛ.