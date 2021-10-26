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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

В России забит самый быстрый гол в истории! Смотрите этот шедевр

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
26 октября, 09:32
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Менее десяти секунд понадобилось Олесе Курочкиной, чтобы войти в историю. Она забила самый быстрый гола в женском футболе
Капитан команды Олеся Курочкина. Фото Звезда-2005
Капитан команды Олеся Курочкина. Фото Звезда-2005

Нападающая пермского клуба Звезда-2005 Олеся Курочкина установила мировой рекорд. Россиянка стала автором самого быстрого гола в профессиональном женском футболе.

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Произошло это в матче 23-го тура Суперлиги с Енисеем (2:1). Курочкина отличилась на 09,31 секунде.

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Ранее мы писали, что президент Танзании Самия Сулуху унизила футболисток. Она считает, что некоторые из них никогда не выйдут замуж из-за своего внешнего вида. У девушек слишком маленькая грудь.

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