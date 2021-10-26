У Росії забито найшвидший гол в історії! Дивіться цей шедевр

Менше десяти секунд знадобилося Олесі Курочкіній, щоб увійти до історії. Вона забила найшвидший гол у жіночому футболі

Капітан команды Олеся Курочкіна. Фото Зірка-2005

Нападниця пермського клубу Зірка-2005 Олеся Курочкіна встановила світовий рекорд. Росіянка стала автором найшвидшого гола у професійному жіночому футболі.

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Сталося це у матчі 23 туру Суперліги з Єнісеєм (2:1). Курочкіна відзначилася на 09,31 секунді.

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Раніше ми писали, що президент Танзанії Самія Сулуху принизила футболісток. Вона вважає, що деякі з них ніколи не вийдуть заміж через свій зовнішній вигляд. У дівчат надто маленькі груди.