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У роботов есть свой план: захватить футбол к 2050 году!

Юлия Сениско Юлия Сениско редактор сайта segodnya.ua
2 декабря, 16:37
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В скором времени гуманоиды намерены бросить вызов человечеству
Роботы могут захватить мир спорта
Роботы могут захватить мир спорта

Но почему футбол? Что мы сделали роботам такого, что они захотели победить нас в спорте, который нам нравится больше всего?

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Футбольные матчи высшего дивизиона могут судить роботы в недалеком будущем. Это мнение топ-футуролога, который считает, что мы также можем увидеть гуманоидных игроков на полях.

Доктор Ян Пирсон, ведущий футуролог Англии, считает, что матчи, в том числе в Премьер-лиге, Ла-Лиге и Серии А, могут обслуживаться роботами-рефери и линейными судьями уже к 2030 году.

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Заглядывая немного наперед, он также сказал, что футбольные матчи с командами, состоящими из гуманоидных игроков, вполне могут быть реальными, учитывая быстрый темп развития технологий.

Но почему роботы выбрали именно футбол?

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Франсиско Мартин, доктор робототехники и руководитель лаборатории интеллектуальной робототехники в Университете Рей Хуан Карлос, объяснил:

"Футбол выбрали потому, что не нужно объяснять людям его механику, это самый известный вид спорта и он включает в себя координацию, интеллект, а робототехника – это искусство интеграции", – сказал он.

Но как же тогда роботы будут функционировать?

"Через нейронные сети и с тысячами изображений робот учится идентифицировать шаблоны для идентификации объектов, представляющих интерес.

Как только робот узнает, где находится мяч, его товарищи по команде и противники, благодаря модулю зрения, предпринимают такие действия, как идти за мячом, а также движение в направлении мяча на определенном расстоянии, избегая столкновений с товарищами по команде, начинают пинать ногами или просто ждать, благодаря модулю поведения", – прокомментировал Родригес.

Смогут ли эти роботы победить команду людей к 2050 году?

"Это, безусловно, реально. Но, я бы не стал надеяться на это слишком много, но в тоже время не стал выступать против этого", – говорит Питер Стоун, президент RoboCup и профессор информатики Техасского университета в Остине.

"Мы создали систему ролей, чтобы иметь защитников, нападающих и помощника.

Защитник всегда находится между мячом и воротами, учитывая, что он не может войти в свою зону; нападающий идет за мячом, а помощник остается в положении, которое он считает хорошим на случай отскока".

Игра в футбол находится в центре внимания. Одна из задач – это создание робота, который сможет работать так же быстро и легко, как человек, ударить по мячу и изменить направление", – говорит Стоун.

На сколько реально то, что роботы смогут заниматься спортом?

Махтаб Сарвмаили, член команды Cyrus и аспирантка по информатике, говорит, что считает, что "довольно возможно", что роботизированный спорт станет широко распространенным и потенциально прибыльным – в будущем.

"Это может произойти, а может и не произойти, но как амбициозное видение это зарождает глобальное, творческое и восторженное сообщество исследователей, которые хотят развивать футбол в сфере искусственного интеллекта", – говорит она.

Однако в долгосрочной перспективе даже сторонники роботизированного спорта считают, что удержание внимания общественности может создать проблему, если машины действительно достигнут стадии, когда они смогут конкурировать с людьми.

Какая польза от робота в футболе?

В июне американская компания робототехники OhmniLabs и автопроизводитель Volkswagen представили Champ, робота, который может подключаться к кому-то в другом месте.

Чемпион был разработан таким образом, чтобы дети, которые очень больны, могли посещать футбольный матч или другое спортивное мероприятие и выйти на поле удаленно со своей любимой командой. Они могут видеть и слышать, что происходит, а также разговаривать с игроками через робота.

Чемпион дебютировал на женской игре в Мексике в США в июле, что позволило юной фанатке Луне Перроне, у которой редкая форма рака костей, почувствовать личное пребывание там.

И все таки получиться ли роботам бросить вызов людям?

Профессор Сандра Вахтер, ведущий эксперт по АЛ и робототехнике Оксфордского университета, говорит, что сложность заключается в том, что футбол требует как физических, так и умственных навыков.

"На футбольном поле есть игровые стратегии, которые соблюдаются и которые очень часто нужно корректировать очень быстро и спонтанно.

Реакция требует очень быстрых действий. Часто это требует хорошей интуиции, доверия, невербального и устного общения между членами команды. Роботы еще не готовы к такому испытанию...

Но, какой-то момент робототехника вполне может превзойти человеческие возможности, когда дело доходит до игры в футбол, но трудно сказать, произойдет ли это и когда", – поделилась своим мнением Сандра.

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