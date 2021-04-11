Тренер сборной России по футболу судится за землю для разведения рыбы

Интересная информация появилась о наставнике российской футбольной сборной. 57-летний Станислав Черчесов хочет проявить себя еще в одном деле – в рыбном хозяйстве. При этом его фирма засветилась в судебной инстанции.

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Недавно премиальные тренеру сборной России ошеломили фанатов.

Как сообщил Telegam-канал Mash, Черчесов подал в суд с желанием получить землю по скромной цене:

"Станислав Черчесов судится с властями Северной Осетии. Он требует сдать ему в аренду реку для разведения рыбы. Главный тренер сборной России решил, что футбол футболом, но пора попробовать себя и в других сферах. Например, заняться разведением форели. В январе Черчесов стал владельцем компании "Арлан фиш". Как заявили ее представители, до прихода Станислава Саламыча они работали в убыток (прям как сборная), но он вкинулся баблом и навел порядок. От имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии пришел иск с интересным требованием: сдать в аренду 60 квадратов земли у реки Курентидон за полцены. Участок стоит 90к, поэтому в случае выигрыша Черчесов сэкономит целых 45 тысяч рублей. В "Арлан фиш" говорят, что после получения прав на землю планируют выйти в плюс".

К слову, одна гривня стоит примерно три рубля, так что "экономия" составит около 15 тысяч гривен.

Недавно Луческу встретился с тренером сборной России и улыбнулся для ее твиттера.

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