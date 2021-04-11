Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Тренер сборной России по футболу судится за землю для разведения рыбы

11 апреля, 12:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Станислав Черчесов хочет немного сэкономить "на спичках"

Интересная информация появилась о наставнике российской футбольной сборной. 57-летний Станислав Черчесов хочет проявить себя еще в одном деле – в рыбном хозяйстве. При этом его фирма засветилась в судебной инстанции.

Реклама

Недавно премиальные тренеру сборной России ошеломили фанатов.

Как сообщил Telegam-канал Mash, Черчесов подал в суд с желанием получить землю по скромной цене:

"Станислав Черчесов судится с властями Северной Осетии. Он требует сдать ему в аренду реку для разведения рыбы. Главный тренер сборной России решил, что футбол футболом, но пора попробовать себя и в других сферах. Например, заняться разведением форели. В январе Черчесов стал владельцем компании "Арлан фиш". Как заявили ее представители, до прихода Станислава Саламыча они работали в убыток (прям как сборная), но он вкинулся баблом и навел порядок.

От имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии пришел иск с интересным требованием: сдать в аренду 60 квадратов земли у реки Курентидон за полцены. Участок стоит 90к, поэтому в случае выигрыша Черчесов сэкономит целых 45 тысяч рублей. В "Арлан фиш" говорят, что после получения прав на землю планируют выйти в плюс".

К слову, одна гривня стоит примерно три рубля, так что "экономия" составит около 15 тысяч гривен.

Недавно Луческу встретился с тренером сборной России и улыбнулся для ее твиттера.

Реклама

Смотрите, как сборная Словакии обыграла россиян в отборе на чемпионат мира:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд рыба футбол сборная России Станислав Черчесов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в мире
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в миреФутбол
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ирину Морозюк заставили удалить эротическое видео с грейпфрутом. Вот оно
Ирину Морозюк заставили удалить эротическое видео с грейпфрутом. Вот оноФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять