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Суркис был прав: Алиев покаялся за пьянки, погубившие карьеру

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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29 января, 13:09
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Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев вслед за Артемом Милевским признал – их постоянные гульки стали причиной бесславного завершения карьеры
Алиев признал, что сам загубил свою карьеру
Алиев признал, что сам загубил свою карьеру / Фото: Коллаж: Сегодня

Алиев попрощался с большим футболом шесть лет назад, Милевский повесил бутсы на гвоздь прошлой осенью.

Объявляя о завершении карьеры, Милевский написал письмо себе молодому, чтобы предупредить его об ошибках, среди которых были ночные клубы и контракт с Динамо.

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Алиев практически слово в слово повторил Милевского и даже призвал молодое поколение не повторять его ошибки.

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"Контент Кента он больше снимался и рассказывал о том, как не надо себя вести. Именно футболисту. Эти все гульки, дискотеки, выпивка – она есть и будет.

Мне и отец, и Игорь Михайлович говорил: "Саня, поиграй 15 лет, заработай деньги, небольшая карьера". Он был прав, оно быстро пролетает.

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Я показывал молодым ребятам, что так не нужно делать. Выбрал себе футбол – занимайся, люби. Тебе за это хорошие деньги платят, люди будут узнавать. Это кайф.

Я мог еще большего дать украинскому футболу. Где-то виноват сам, за свое поведение и образ жизни, который есть. Я понимаю и не жалею, я такой какой есть", – признался Алиев в программе BurBuzz.

Также Алиев рассказал, что бы он передал себе молодому, если бы писал письмо, как Милевский.

"Я бы вернулся в то время, когда мне было 17 лет и не делал те ошибки, гульки и алкоголь, которые были.

Я в 17 лет вышел в основном составе, начали говорить и где-то понесло меня. Кто в бары водил? Сам, никто не заставлял.

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Когда ты на высоте, играешь, возле тебя много друзей, а когда перестал играть, они начали уходить. Тогда я понял – у меня друзей не было, у меня были нахлебники", – сказал бывший футболист.

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