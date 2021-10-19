Суперволевая победа! Шахтер обыграл в Киеве Реал

В поединке юношеской Лиги чемпионов, дважды уступая в счете, 19-летние "горняки" все-таки одолели ровесников из мадридского Реала – 3:2

Шахтер U19 празднует победу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер примет Реал в третьем туре Лиги чемпионов. Начало игры – в 22:00. Трансляция Шахтер – Реал онлайн доступна на нашем сайте.

Шахтер – Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов

Реклама

А перед матчем основных команд Шахтера и Реала, который состоится на НСК "Олимпийский", в рамках юношеской ЛЧ на УТК имени Банникова в Киеве сыграли коллективы обоих клубов, сформированные из игроков до 19 лет.

Юноши Шахтера, возглавляемые Оскаром Ратулутрой, дважды уступали в счете, но в итоге добыли победу – 3:2.

Шахтер U-19 – Реал U-19 – 3:2

Голы: Глущенко, 32, Сигеев, 42, Гулько, 44 – Петер, 10, Марвел, 41

Реклама

Реклама

Ранее в юношеской Лиге чемпионов Шахтер разгромил Шериф (5:0) и проиграл Интеру (0:1).

Отметим, что победитель группы напрямую выйдет в 1/8 финала юношеской ЛЧ, а команды, занявшие вторые места, ждут стыковые матчи.