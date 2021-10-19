19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Супервольова перемога! Шахтар обіграв у Києві Реал

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 жовтня, 15:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У поєдинку юнацької Ліги чемпіонів, двічі поступаючись у рахунку, 19-річні "гірники" все-таки здолали ровесників із мадридського Реала – 3:2
Шахтар U19 святкує перемогу
Шахтар U19 святкує перемогу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар прийматиме Реал у третьому турі Ліги чемпіонів. Початок гри – о 22:00. Трансляція Шахтар – Реал онлайн доступна на нашому сайті.

Шахтар – Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Реклама

А перед матчем основних команд Шахтаря і Реала, який відбудеться на НСК "Олімпійський", в рамках юнацької ЛЧ на НТК імені Віктора Баннікова у Києві зіграли колективи обох клубів, сформовані з гравців до 19 років.

Юнаки Шахтаря, очолювані Оскаром Ратулутрою, двічі поступалися в рахунку, але в підсумку здобули перемогу – 3:2.

Шахтар U-19 – Реал U-19 – 3:2
Голи: Глущенко, 32, Сігєєв, 42, Гулько, 44 – Петер, 10, Марвел, 41

Реклама

Реклама

Раніше в юнацькій Лізі чемпіонів Шахтар розгромив Шериф (5:0) і програв Інтеру (0:1).

Відзначимо, що переможець групи відразу вийде в 1/8 фіналу юнацької ЛЧ, а на команди, що посядуть другі сходинки, чекають стикові матчі.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

Сьогодні

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

Завтра

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 22 жовтня
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти