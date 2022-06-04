Пресс-конференция тренера сборной Украины перед матчем с Уэльсом (видео)

Завтра национальная команда Украины сразится с Уэльсом в решающей битве за путевку на ЧМ-2022. Смотрим общение Александра Петракова з журналистами накануне матча

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

В воскресенье, 5 июня, сборная Украины проведет финальный матч отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре. Соперником украинцев в поединке станет сборная Уэльса. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Сегодня пресс-конференцию проведет тренер национальной сборной Александр Петраков. В прямом эфире вы сможете посмотреть ее в плеере ниже. Старт – в 18:30.

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Напомним, в среду подопечные Петракова в валидольном матче обыграли Шотландию со счетом 3:1. У "сине-желтых" голы забивали Ярмоленко, Яремчук и Довбик.

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Украина сыграет с Уэльсом в воскресенье, 5 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.

После игры с Уэльсом команда Александра Петракова проведет три матча в Лиге наций: 8-го и 14 июня Украина сыграет с Ирландией, 11-го – с Арменией.