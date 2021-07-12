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Месси посвятил Марадоне победу на Кубке Америки

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июля, 13:46
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Знаменитый аргентинский футболист после первого трофея со сборной вспомнил и своего великого предшественника, и всех своих соотечественников
Сборная Аргентины
Сборная Аргентины

В минувшие выходные сборная Аргентины выиграла у Бразилии финал Кубка Америки. При этом Лионель Месси взял первый трофей со сборной и довел Неймара до слез. После небольшой паузы капитан аргентинцев высказался по поводу успеха.

На своей страничке в Instagram Лео с чувством написал:

"На "Маракане" класико с Бразилией. Потрясающий Кубок Америки. Мы знаем, что способны прибавить, но выложились на поле без остатка. Я невероятно горжусь, что являюсь капитаном этой шикарной команды.

Хочу посвятить победу своей семье, которая всегда дает мне силы продолжать путь, моим друзьям, которых я сильно люблю, всем, кто поддерживает нас, 45 миллионам аргентинцев, которым пришлось несладко из-за проклятого коронавируса. И, разумеется, я посвящаю эту победу Диего Марадоне, который наверняка болел за нас, где бы он ни был. Спасибо, Боже, за то, что сделал меня аргентинцем".

Напомним, сборная Аргентины догнала до трофеям на континенте Уругвай – у обеих команд их по 15. У Бразилии – всего девять.

Тем временем Месси и Барселона поставили точку в вопросе ухода аргентинца.

Смотрите обзор финала Аргентина – Бразилия:

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