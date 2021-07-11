11 июля 22:00
Италия --
Англия --
11 июля 03:00
Бразилия 0
Аргентина 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
17 июля 21:00
Ницца --
Динамо --
20 июля 16:00
Атлетик --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Месси и Барселона поставили точку в вопросе ухода аргентинца

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июля, 12:20
Копировать ссылку
Шестикратный обладатель "Золотого мяча" остается-таки в Каталонии, а клуб договорился с испанской лигой о решении вопроса потолка зарплат
Фото: REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea

Сегодня утром сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, выиграв в финале у бразильцев со счетом 1:0. Капитан триумфаторов Лионель Месси впервые взял трофей за 16 лет выступления в национальной команде. Тем временем в Испании решился вопрос с его будущим клубом.

Испанское издание AS пишет, что Барселона договорилась c Ла Лигой относительно финансовых вопросов. Ранее говорилось, что из-за долгов и потолка зарплат клуб не сможет себе позволить продлить отношения с Лео. Однако проблему уладили, и теперь Барса может включить звездного аргентинца в свои ряды.

Напомним, 30 июня у Месси закончился контракт и официально он является безработным. Впрочем, пока футболист играл в Бразилии за сборную, его отец Хорхе провел успешно переговоры с Жоаном Лапортой о новом контракте сына. Соглашение подпишут в ближайшие дни и сразу же объявят об этом публике.

Читайте также:дети Месси поют в честь победы отца в Кубке Америки.

В последнее время переманить Лионеля пытался лишь французский ПСЖ, используя Неймара в качестве приманки. Однако фаворит в борьбе за очередной "Золотой мяч" все же предпочел остаться в Каталонии. Тем более, команда усиливается и собирается в новом сезоне побороться за трофеи. Недавно Барселона подписала игрока МанСити с бешеными отступными, чтобы успокоить Месси.

Смотрите обсуждение Евро на телеканалах "Футбол" и определение лучших:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять