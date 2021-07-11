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Это случилось! Месси взял первый трофей со сборной, доведя Неймара до слез в финале Кубка Америки

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
11 июля, 08:35
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Сборная Аргентины обыграла в Рио-де-Жанейро команду Бразилии благодаря голу Анхеля Ди Марии и догнала Уругвай по количеству побед на континенте
Лионель Месси и Неймар
Лионель Месси и Неймар / Фото: Reuters

В воскресенье утром по киевскому времени в Бразилии завершился Кубок Америки. На знаменитом стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро сошлись главные фавориты турнира. И сборная Аргентины минимально обыграла хозяев, 15-й раз став лучшей в Южной Америке.

На днях Месси выдал шедевр на Кубке Америки.

Единственный мяч в решающем поединке забил Анхель Ди Мария. На 22-й минуте атакующий полузащитник ПСЖ выбежал из-за спин защитников на дуэль с Эдерсоном и эффектно перебросил вратаря Манчестер Сити. Игра была напряженной: рефери показал девять желтых карточек, а бывшему "горняку" Фреду уже на третьей минуте.

Лионель Месси, Лаутаро Мартинес, Джованни Ло Чельсо создавали голевые моменты у гостей, Неймар, Ришарлисон, Лукас Пакета, Роберто Фирмино атаковали у бразильцев. Однако при таком обилии звезд в линии атаки, больше забитых мячей зрители, которых пустили на финал, не увидели. Победа сборной Аргентины 1:0 позволили Месси наконец-то взять первый трофей со сборной в его карьере! Смотрите обзор поединка.

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Аргентинцы догнали Уругвай по количеству побед на континенте, взяв трофей 15-й раз. Предыдущий же их успех датирован уже далеким 1993-м годом. Лео же ранее трижды со сборной уступал в финалах Кубка Америки, еще раз – на ЧМ-2014 немцам.

"Пентакампеоны", конечно же, огорчились, а Неймар даже пустил слезу.

Впрочем, утешившись, форвард ПСЖ вскоре с улыбкой общался со своим другом Месси, с которым провел хорошие годы в Барселоне.

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Г
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Германия
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