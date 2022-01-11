Малиновский посочувствовал Шевченко

Андрей Шевченко на грани отставки с поста главного тренера Дженоа. Этой команде будет крайне сложно спастись от вылета из Серии А – считает Руслан Малиновский

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Коллаж: Сегодня

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, который был подопечным Андрея Шевченко в сборной Украины, посочувствовал ему в связи со сложной ситуацией, в которой тот оказался.

Напомним, после поражения от Специи 0:1 Дженоа закрепилась на предпоследнем месте в чемпионате Италии, рискуя вылететь во второй дивизион. А самого Шевченко вот-вот могут уволить.

Реклама

"Мы с ним на связи. Все мы понимаем, что непростая ситуация. Много травмированных, ковид у футболистов. Он только пришел в команду, сам тоже переболел коронавирусом"

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

"Нелегко прийти в команду и поставить игру за один-два месяца. Ему нужно время. То же самое было со сборной Украины – мы не с первого дня начали понимать, что он хочет на поле".

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

"За выживание в чемпионате Италии борются команды очень высокого уровня. Дженоа нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А", – сказал в эфире программы Футбол NEWS Руслан Малиновский.

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Реклама

Ранее глава департамента киевского Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк заявил, что Шевченко не тренер и ему нужно завершить тренерскую карьеру.