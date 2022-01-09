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Отставка? Босс Дженоа ответил на вопрос о судьбе Шевченко

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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9 января, 23:09
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Проиграв сверхважный матч Специи, Дженоа приблизилась к вылету из высшего дивизиона чемпионата Италии. Но увольнять украинского тренера "грифоны" на намерены
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Президент Дженоа Альберто Зангрилло назвал ситуацию команды самой сложной за последние годы, но отправлять в отставку Андрея Шевченко пока клуб не намерен.

В воскресенье, 9 января, Дженоа проиграла дома 0:1 Специи – конкуренту в борьбе за сохранение прописки в Сериа А, и осталась на предпоследнем месте – от спасительной, семнадцатой, строчки "грифонов" отделяет пять очков. До финиша – 17 туров.

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"Я очень огорчен, мне жаль фанатов. Понимаю, что сейчас происходит в их сердцах. Плохой вечер. Возможно, это один из самых трудных моментов за последние годы в Дженоа. Но мы здесь для того, чтобы исправлять ситуацию", – приводит слова Зангрилло tuttomercatoweb.

"Ситуация с тренером? Когда что-то идет не так в отделении, мы же не убираем главврача. Мы все обсуждаем, и я – первый в списке. В такой сложный момент нужно все проанализировать – это касается и тренера, и игроков. Сейчас мы должны быть активными на трансферном рынке, чтобы исправить усложнившуюся ситуацию", – сказал президент Дженоа.

Напомним, Шевченко не мог руководить Дженоа в матче со Специей – во второй раз за две недели украинский тренер заболел коронавирусом.

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Добавим, что новыми хозяевами Дженоа, пригласившими на пост главного тренера Шеву, являются соотечественники его супруги Кристен из американской компании 777 Partners.

Контракт Шевченко с Дженоа рассчитан до лета 2024 года.

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